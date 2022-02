Capcom: l’Arabia Saudita ha comprato delle quote di minoranza della compagnia

Mentre Sony e Microsoft hanno ottenuto acquisizioni di società nei loro rispettivi modi, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha preso le sue possibilità nel settore a modo suo, e ha infatti mirato Capcom. Come riportato da Bloomberg, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha recentemente rivelato di aver acquistato partecipazioni superiori al 5% in due note società giapponesi, per l’appunto Capcom e la rivale Nexon. Si stima che le partecipazioni combinate in entrambe le società valgano più di $ 1 miliardo. La quota totale del PIF (che è quello che è noto come il fondo da $ 500 miliardi) in Capcom vale circa $ 332 milioni, mentre la sua quota del 5,02% in Nexon è valutata circa $ 883 milioni. Il PIF ha chiarito che lo scopo di entrambe le partecipazioni era puramente basato sull’investimento, poiché i documenti indicano che gli ultimi acquisti effettuati sul mercato erano tra il 25 gennaio e il 31 gennaio. Il PIF ha costruito partecipazioni negli studi di videogiochi e negli eSport negli ultimi due anni. Ha iniziato ad acquistare azioni per un valore di 37,9 milioni di azioni in Activision Blizzard alla fine del 2020. Lo stesso non è stato redditizio fino a quando Microsoft non ha deciso di acquistare l’editore di Call of Duty. Ovviamente, questa non è la prima volta che vediamo lo stato impegnato in questi acquisti: Il fondo arabo ha investito in questi anni anche in Electronic Arts, Activision e Take-Two Interactive oltre che in SNK. Secondo Bloomberg e persone familiari con le mosse del PIF, il fondo d’investimento pubblico, guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, avrebbe intenzione di investire su altri settori al di fuori dei videogiochi, come l’e-commerce e le tecnologie rinnovabili. Secondo il sito internet del fondo, la visione del PIF è quella di essere:

“Una potenza di investimento globale e l’investitore di maggior impatto al mondo, consentendo la creazione di nuovi settori e opportunità che plasmeranno la futura economia globale, guidando allo stesso tempo la trasformazione economica dell’Arabia Saudita”.