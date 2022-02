Dying Light 2: risolto il problema della co-op

Dying Light 2 è stato rilasciato di recente e, come ogni nuovo gioco con funzionalità online, ha avuto uno o due problemi con alcune delle sue funzionalità, e nello specifico, questo riguarda la modalità co-op. Lo sviluppatore ed editore del gioco, Techland, ha riconosciuto alcuni di questi problemi poco dopo il lancio, che includevano l’impegno che “si disconnette in modalità cooperativa” e altri problemi erano in cima alle liste delle cose da fare dei creatori. Almeno una piattaforma ha già ricevuto un aggiornamento questo fine settimana per migliorare la situazione con altri aggiornamenti presumibilmente in arrivo per altri che presto affronteranno il resto dei problemi. Dall’account Twitter di Dying Light 2, gli sviluppatori hanno twittato proprio ieri di aver ricevuto il feedback dei giocatori e di lavorare di conseguenza sui miglioramenti. I problemi cooperativi erano solo una delle aree esaminate, altre includevano la ricezione di ricompense, codici e altro, oltre a Twitch Drop per coloro che hanno visto gli altri giocare su Twitch.

“Cari giocatori, grazie per il vostro feedback”, diceva il tweet di Techland. “Due cose in cima alla nostra lista: disconnessioni in modalità cooperativa e problemi con il riscatto di premi, codici e altri contenuti di gioco, inclusi i Twitch Drop di TechlandGG. Il nostro team è al lavoro. Ti aggiorneremo sui progressi .”

Dying Light 2 sta spaccando, in termini di reviews e vendite, e pertanto vi consigliamo di dare una chance a questo fenomenale seguito. Se siete amanti dei giochi zombi e adorate fare parkour in città desolate e in rovina, questo è il titolo per voi.