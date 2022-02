Sol Cresta torna a mostrarsi nella live streaming

Durante un livestream dal Giappone, Hideki Kamiya in persona ha presentato ulteriori informazioni e filmati dello shoot ‘em up Sol Cresta di PlatinumGames.

È stata fatta una panoramica sul character design con una presentazione del cast, con i personaggi: Dril Martin, Luna Zarnitsyna Sheena, Sho Tendo, Reichi Cosmea, Go Kurogane e Reini Cosmea. Potete vederli nell’immagine qui sotto.

È interessante sapere che il gioco sarà venduto in digitale con la modalità arcade per 39,99 dollari e un “dramatic DLC” lanciato lo stesso giorno per 10 dollari. In pratica, coloro che non vogliono la modalità storia possono ottenere solo la modalità arcade e risparmiare un po’. Se si vogliono entrambi, si può prendere il bundle per 49,99 dollari.

Il testo è sia in inglese che in giapponese, ma il doppiaggio del DLC Dramatic è solo in inglese.

Come vi avevamo fatto sapere giorni fa, Limited Run Games venderà l’edizione fisica per PS4 e Nintendo Switch, con preordini già iniziati. Oltre a questo, sarà disponibile anche una Limited Collector’s Edition al prezzo di 129,99 dollari.

Qui sotto potete vedere la live streaming intera, con il filmato che mostra anche alcuni nuovi gameplay, tra cui il Dramatic DLC e la modalità caravan. Sol Cresta sarà disponibile dal 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.