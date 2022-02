Skautfold Shrouded in Sanity: il gioco arriva su console l’11 febbraio

Il grande capolavoro indie sviluppato da Pugware ben cinque anni fa, Skautfold Shrouded in Sanity, è finalmente pronto ad uscire anche su console dopo quella che sembrava un’eternità. Il gioco è stato presentato sulle console di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma purtroppo i possessori di next gen dovranno attendere che venga data una data di uscita, anche se è altamente improbabile che il titolo esca per tali console. Molti hanno premiato l’originalità del gioco, ed è per questo che hanno adottato questo porting assolutamente incredibile, anche se con un leggero ritardo sulla tabella di marcia. La descrizione del gioco è la seguente:

“Ambientato nella storica realtà alternativa dell’Impero Angelico di Britannia del 1897, il tuo contratto ti ordinerà di eliminare la fonte della nebbia innaturale che avvolge il maniero Berelai. Scopri i segreti della tenuta, mentre cerchi risposte tra i violenti abitanti. Una strana e ripugnante follia si è impadronita dei servi che vagavano per i corridoi, e li attaccheranno a vista, poiché la loro follia è radicata in una comprensione più profonda dell’insignificanza cosmica. Per respingere gli orrori esasperati, il tuo bastone Iaito e il cannone manuale Waltham A9 ti aiuteranno. Per riparare le tue ferite, i tuoi intrugli Vitae offriranno guarigione. Fai attenzione, qualunque siano gli eventi soprannaturali che sono emersi, la tua sanità mentale sarà messa alla prova mentre la verità si svela in questa affamata Nebbia che tutto consuma”.

Di seguito, vi posteremo anche il trailer del gioco, in cui potrete dare un’occhiata alla preview del titolo e tutte le sue feature interessanti. Vi ricordiamo, infine, che Skautfold Shrouded in Sanity arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch l’11 febbraio, ma non si sa di preciso con quanto anticipo si potrà effettuare il predownload dei contenuti, ammesso che sia un’opzione plausibile dal principio.