Svelati alcuni retroscena dell’Xbox Game Pass

In una recente intervista con il Wall Street Journal, l’ex veterano di Xbox Richard Irving ha parlato di come il capo di Xbox Phil Spencer ha spinto molto contro i dubbi interni a Microsoft quando stava creando Xbox Game Pass.

Secondo Irving, il team di Spencer non avrebbe accettato un no come risposta e avrebbe continuato a perseverare nonostante non ci fossero molti editori a bordo durante le fasi iniziali. Irving ha parlato di come il modello non sembrava sostenibile e degno di generare profitti, ma il team di Spencer ha comunque spinto fino in fondo.

Nelle riunioni, lo staff del signor Spencer presentava argomenti sul perché Game Pass non avrebbe funzionato – i publisher non avrebbero partecipato, o avrebbe mangiato i profitti. Phil Spencer non avrebbe accettato un no come risposta”, ha continuato. “Cercava sempre di trovare un modo per farlo funzionare.



Basti dire che Xbox Game Pass era proprio la cosa di cui Microsoft aveva bisogno per rimanere rilevante nel mercato delle console, in particolare con la Xbox One quando erano irrimediabilmente superati da Sony nelle uscite first-party. Con più di 25 milioni di abbonati al momento della scrittura, Xbox Game Pass è diventato la più grande attrazione per l’ecosistema console di Microsoft. A tal proposito, si dice che Sony abbia in programma di reagire con un proprio servizio in abbonamento dal nome in codice Project Spartacus.