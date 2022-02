Pokémon TCG: arrivano i primi pokémon di Hisui

Il gioco di carte collezionabili di Pokémon, Pokémon TCG, ha rivelato le prime carte dei mostriciattoli della regione di Hisui, nonché la Sinnoh antica che ha debuttato il 28 gennaio su Nintendo Switch in Leggende Pokémon Arceus. Le nuove carte appariranno nel set di Astri Lucenti, che dovrebbe essere rilasciato il 25 febbraio. I due Pokemon confermati per il set sono Wyrdeer e Kleavor, entrambi avranno carte standard e carte “Galleria dei personaggi”, che sono carte a grafica completa che mostrano i Pokemon con il loro allenatore caratteristico. In questo caso, le carte della Galleria dei Personaggi presentano le Custodi Lian e Mai. Nel nuovo set verrà rilasciata anche una carta Supporter con il comandante Kamado del Team di Spedizione Galassia. Di seguito, vi mostriamo gli artwork in lingua giapponese delle due carte:

Sebbene non sia stato formalmente annunciato da The Pokemon Company, gli elenchi dei rivenditori hanno rivelato che il nuovo set sarà rilasciato a maggio. I leak hanno confermato che le forme Origine di Dialga e Palkia saranno le mascotte del set. La nuova espansione Astri Lucenti aggiungerà una nuova meccanica VSTAR al gioco, che darà ai giocatori la possibilità di usare un Potere VSTAR una volta per partita. Speriamo di avere nuove notizie in merito, ma nel mentre vi mettiamo gli artwork. Vi ricordiamo, infine, che l’espansione nuova arriverà il 25 febbraio per Pokémon TCG, quindi accorrete numerosi quando uscirà ufficialmente.