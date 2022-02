Batman Arkham Collection: la collezione arriva per Nintendo Switch?

Sembrerebbe che “Batman Arkham Collection” potrebbe arrivare su Nintendo Switch quest’anno se si deve credere a una scheda dello store che è emersa online. L’elenco stesso potrebbe essere completamente impreciso, ovviamente, ma non sarebbe la prima volta che un titolo imminente e non annunciato viene rivelato involontariamente attraverso una scheda dello Store. Più specificamente, il rivenditore francese WTT ha un elenco di “Batman Arkham Collection” che indica che uscirà il 31 agosto. Anche se il titolo stesso è reale, la data di uscita non potrebbe essere altro che un segnaposto. In particolare, Batman: Arkham Collection è stato precedentemente rilasciato per console diverse da Nintendo Switch e PC diversi anni fa, conferendo al tutto ancora più legittimità. Se in effetti arriverà su Nintendo Switch quest’anno, sembra corretto presumere che sarà molto simile alle altre versioni di Batman Arkham Collection. Il titolo raccolto su Steam, ad esempio, include l’edizione Game of the Year per Batman Arkham Asylum e Batman: Arkham City, nonché Batman Arkham Knight e il suo Season Pass. Dei videogiochi rilasciati nella serie Arkham, quello mancante nella collezione è Batman Arkham Origins, che non è stato sviluppato da Rocksteady Studios. Sta attualmente lavorando a un nuovo videogioco ambientato nel franchise di videogiochi Arkham chiamato Suicide Squad: Kill the Justice League. Secondo quanto riferito, è stato posticipato al 2023. Inoltre, anche WB Games rilascerà Gotham Knights ad un certo punto, sebbene non sia apparentemente collegato ai giochi di Arkham nonostante presenti molti degli stessi personaggi.