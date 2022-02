Dying Light 2 Stay Human: superati i i 180 mila giocatori su Steam al day one

Dying Light 2 Stay Human, il gioco di ruolo d’azione post-apocalittico open world di Techland ha sicuramente visto molti ritardi e problemi durante il suo turbolento ciclo di sviluppo. Non sorprende, dunque, l’accoglienza ricevuta dal gioco fin dalle prime ore del day one. La nuova IP di Techland ha anche ricevuto la sua prima patch che ha migliorato anche la modalità co-op.

Dal primo giorno di lancio, Dying Light 2 ha superato i 180 mila giocatori su Steam e attualmente, il titolo ha il quinto più alto numero di giocatori simultanei su Steam, davanti a IP del calibro di Grand Theft Auto 5, Team Fortress 2 e Rainbow Six Siege. Il numero massimo di giocatori simultanei di Dying Light originale dal suo lancio nel 2017 attualmente ammonta a oltre 45.000 giocatori, tramite SteamDB, il che significa il suo sequel ha accumulato quattro volte più giocatori entro poche ore dal lancio. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore.

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino.

Dying Light 2 Stay Human è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam, con un lancio esclusivo per cloud di Nintendo Switch previsto per la fine dell’anno.