Yu-Gi-Oh! Master Duel: 10 milioni di download

I download totali di Yu-Gi-Oh! Master Duel hanno superato i 10 milioni, annuncia Konami.

Il gioco di carte free-to-play è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 19 gennaio in oltre 150 paesi.

Le versioni iOS e Android sono state lanciate il 27 gennaio nei seguenti 11 paesi: Algeria, Austria, Brasile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Giappone, Portogallo, Svizzera e Turchia. Le Americhe seguirono il 3 febbraio.

Lo stesso giorno in cui Yu-Gi-Oh! Master Duel ha visto la luce su iOS e Android, Konami ha annunciato che il gioco aveva raggiunto i quattro milioni di download.

Per celebrare il nuovo traguardo, Konami regalerà 1.000 gemme a tutti i giocatori che accedono al gioco da qui al 31 marzo.

