Hogwarts Legacy: disponibili nuove informazioni

Non sono mancate le domande poste su Hogwarts Legacy nelle ultime settimane, e la sua data di lancio in particolare è stata menzionata spesso. Sebbene ci siano state alcune preoccupazioni sul fatto che il gioco possa non essere lanciato quest’anno come previsto, la casa sviluppatrice Avalanche Software al lavoro sul titolo, ha sottolineato in più occasioni che verrà effettivamente lanciato quest’anno.

Fughe di notizie recenti hanno indicato che il titolo punta ad un lancio a settembre, e nuovi sviluppi interessanti sembrano dare credito a quest’informazione. Come riportato da The Rowling Library, sono stati recentemente rivelati dettagli sull’artbook ufficiale del gioco, chiamato The Art and Making of Hogwarts Legacy, scritto da Jody Revenson e che sarà pubblicato da Insight Editions a settembre.

Sebbene non sia stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale per il gioco stesso, ci si aspetterebbe che l’artbook venga pubblicato più o meno nello stesso periodo della disponibilità del titolo. Mentre alcune voci recenti hanno affermato che il suddetto titolo potrebbe essere rinviato nel 2023 a causa di problemi di produzione, altri affermano il contrario, sostenendo che lo sviluppo sta procedendo bene e che un lancio nel 2022 è sulla buona strada. WB Games ha affermato che avrà più aggiornamenti da condividere sul gioco di ruolo d’azione nei prossimi mesi, con voci di corridoio che affermano che un trailer è attualmente pianificato per un prossimo evento PlayStation.

Per quando il titolo sarà lanciato, Hogwarts Legacy sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.