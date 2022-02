Kojima sta avviando un podcast su Audible

Hideo Kojima, l’amato regista dietro la serie Metal Gear e Death Stranding di Sony, sta iniziando un nuovo podcast per Audible.

Hideo Kojima è uno dei nomi più riconosciuti dell’industria dei giochi.

Da titoli recenti come Death Stranding al monumentale franchise di Metal Gear, gli stili visivi e narrativi distinti di Kojima hanno influenzato il panorama dei giochi in molti modi.

Tra i suoi contributi ai videogiochi e la loro eredità duratura, un’altra cosa per cui Kojima è noto è il suo amore per un’ampia varietà di altri media, come film e musica.

Il cinema in particolare, che ha sempre avuto una grande influenza sul lavoro dell’autore, che ama parlare dei film che ha visto sui social media e pubblica persino elenchi dei migliori film che ha visto ogni anno.

È chiaro che Kojima sia una persona appassionata che cerca di esprimere quella passione ogni volta che ne ha l’occasione. Ora, Kojima avrà un’altra opportunità per condividere quella passione in un nuovo progetto.

Il 4 febbraio, Kojima ha lanciato un nuovissimo podcast su Amazon e il suo servizio di audiolibri Audible intitolato: Hideo Kojima’s Radioverse, vede Kojima e una varietà di ospiti parlare di videogiochi, film e altro ancora.

Per il suo primo episodio, l’autore ed il suo ospite Otsuichi, dal canale YouTube Bro Bro (qui), discutono di una varietà di argomenti.

Questi vanno dall’inizio di Kojima con il franchise di Metal Gear, il suo obiettivo specifico per ogni titolo che crea, nonché i dettagli su Death Stranding e su come sarà il prossimo gioco dell’autore.

Il podcast è presentato in giapponese, quindi i paesi di lingua inglese potrebbero avere difficoltà a capire di cosa si parla in ogni episodio.

Forse nei prossimi episodi di Radioverse, i fan potrebbero ricevere maggiori dettagli su ciò che ha intenzione di fare dopo.

Ricordiamo inoltre che qualcosa bolle in pentola già da un po’ (per approfondire).