Destiny 2: nuovo inventario di Xur

Xur è tornato su Destiny 2, appena due settimane prima dell’arrivo de La Regina dei Sussurri. Può essere trovato a Winding Cove nella EDZ o in Eternity fino al ripristino settimanale di domani.

Un post sul profilo Twitter di Xur, annuncia il nuovo inventario disponibile. L’arma esotica in vendita questa settimana è Telesto, un fucile a fusione di energia, per 29 frammenti leggendari. Mentre altri fucili a fusione sparano i loro dardi dopo aver caricato per un po’ di tempo. I dardi di Telesto si attaccano ai nemici prima di esplodere dopo un po’ di tempo. L’ottenimento di più uccisioni con l’arma ricaricherà le armi cinetiche ed energetiche equipaggiate dalle proprie riserve. Un’arma speciale che vale sicuramente la pena provare.

L’equipaggiamento esotico di questa settimana su Destiny 2 include Aeon Swift (guanti da cacciatore), Aeon Safe (guanti da titano) e Phoenix Protocol (pettorina da stregone), ciascuno per 23 frammenti leggendari. Phoenix Protocol è un buon oggetto per coloro che usano Well of Radiance (Pozzo di Splendore). Aeon Swift e Aeon Safe hanno entrambi il vantaggio Ira di Aeon (Aeon’s Wrath) che aumenta la velocità di ricarica e la velocità di cambio arma con colpi di precisione rapidi.

Stordire un campione o sconfiggere un boss/mini-boss con alleati vicini garantisce anche una “esplosione” di granate ed energia da mischia. Coloro che non hanno equipaggiato Setta della Forza ottengono anche la Super energia. Per quanto riguarda l’armatura leggendaria di questa settimana, è il set Gensym con ogni pezzo che costa 50 frammenti leggendari e 1000 barlumi.

Le armi leggendarie di questa settimana:

– Vera profezia – Cannone portatile primario

– Settima carabina Seraph – Fucile automatico primario

– L’ultima danza: arma da fianco energetica

– Wishbringer – Fucile a pompa di energia

– Truthteller – Lanciagranate a energia

– Honor’s Edge – Spada pesante

– La risposta di domani: lanciarazzi pesante