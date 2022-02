Leggende Pokémon Arceus: nuovo evento

L’evento di distribuzione di Leggende Pokémon Arceus sembra offrire ai giocatori Growlithe di Hisui.

Sulla scia di un importante lancio, sembra essere in arrivo un nuovo evento per Leggende Pokémon Arceus che coinvolge il nuovo Growlithe di Hisui.

Dopo la sua uscita alla fine di gennaio, il gioco è già diventato un enorme successo per il franchise.

In effetti, le vendite dell’esclusiva Switch hanno avuto un inizio incredibilmente caldo. Nintendo ha dichiarato che Arceus ha visto oltre 6,5 milioni di giocatori entrare nelle antiche terre di Hisui.

Le vendite elevate probabilmente fanno ben sperare per la miriade di modifiche alla tradizionale formula dei Pokémon, indicando potenzialmente ulteriori perfezionamenti con i prossimi giochi della serie.

Parte di quel successo è probabilmente dovuto ai vari cambiamenti che Leggende Pokémon Arceus apporta ai cicli di gioco principali dei giochi precedenti.

Mentre i giocatori sono incoraggiati a completare il Pokedex considerando che stanno creando il primo in assoluto in base alla tradizione del gioco, il gameplay include anche aree molto più aperte in cui possono imbattersi in Pokemon selvaggi che possono essere catturati senza combattere.

Sebbene non sia stato ancora confermato direttamente da Nintendo, l’enorme sito Web di Pokemon Serebii (qui) ha trovato i dettagli di un evento imminente per Leggende Pokémon Arceus.

L’evento inizierà il 25 febbraio, quasi un mese dopo il lancio iniziale del gioco, e offrirà ai giocatori un Growlithe di Hisui e 20 Feather Balls.

L’evento durerà fino al 13 marzo e, al momento, sembra essere solo negli Stati Uniti, senza ancora dettagli internazionali rivelati.

Per chi non lo sapesse, Leggende Pokémon Arceus ha introdotto varianti uniche di alcuni Pokemon, dal nome della regione in cui si trovano.

Sebbene ci siano alcuni di questi tipi di Pokemon unici, Growlithe è stata una delle prime forme regionali di Hisui mostrate da Nintendo l’anno scorso . Sebbene abbia un aspetto simile, Growlithe di Hisui è una tonalità di rosso più scuro con una pelliccia più soffice che copre la testa, il petto e avvolge completamente la coda.

Le Feather Balls sono anche una nuova aggiunta a Leggende Pokémon Arceus, migliorando le probabilità di catturare Pokemon in rapido movimento o ad alta quota.

Per approfondire ecco la nostra recensione.