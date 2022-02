Project 007: nuovo giovo in sviluppo

I fan dei giochi stealth non hanno avuto molto in cui tuffarsi negli ultimi anni, ma con le cose annunciate per il futuro e le fughe di notizie su altre cose che potrebbero alzare la testa, c’è almeno un po’ di luce alla fine del tunnel. Project 007 è un nuovo titolo su cui IO Interactive è al lavoro.

In effetti, potrebbero esserci degli sviluppi interessanti in un futuro non troppo lontano. L’editore di VGC Andy Robinson si è recentemente rivolto a Twitter per fare una piccola presa in giro, suggerendo che “una certa super spia” potrebbe tornare “nelle prossime settimane“. Anche se Robinson è stato il più vago possibile in questo momento, ci sono alcune cose che lo potrebbero indicare. IO Interactive sta lavorando a Project 007, Ubisoft sta lavorando a un remake di Splinter Cell, mentre The Initiative sta lavorando a un reboot di Perfect Dark. Nel frattempo, le voci hanno suggerito che anche un remake di Metal Gear Solid 3 sia in lavorazione presso Virtuous.

Il contendente più probabile, stranamente, potrebbe non essere nessuno di questi. In una delle sue risposte al suddetto tweet, Robinson ha anche rilasciato un’immagine che mostra il capo di GamesIndustry.biz, Christopher Dring che indossa un orologio a tema GoldenEye 007. È interessante notare che recenti rapporti hanno suggerito che lo sparatutto classico potrebbe presto ottenere un port o un remaster, ma ad ogni modo, potremmo scoprirlo abbastanza presto.