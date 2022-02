Dying Light 2 Stay Human: problemi con FPS e GPU

Dying Light 2 ha raggiunto fin dal giorno del suo lancio un notevole successo con più di 180 mila giocatori in contemporanea su Steam (per l’esattezza 274.983 giocatori). Inoltre è stata anche rilasciata la patch del day one. Purtroppo i giocatori riscontrano ancora una serie di gravi problemi.

Insieme ai problemi di co-op, i fan si sono lamentati della cinetosi a causa della mancanza di uno slider FOV e del motion blur. Il lead designer Tymon Smektala si è espresso allo stesso modo su Twitter, dichiarando:

Stiamo risolvendo prima i problemi per il co-op, la situazione è identica per Sony/Microsoft/Epic. La cinetosi verrà affrontata nella prima patch in arrivo. FOV + motion blur saranno presi in considerazione per il prossimo.



Su Xbox Series S, il gioco gira a 30 FPS, un notevole passo indietro rispetto a Xbox Series X che supporta le modalità 4K e 60 FPS insieme al ray tracing. Smektala ha notato che il frame rate resta attualmente bloccato a causa della GPU della console che rallenta le prestazioni. Anche l’ottimizzazione su PC si è rivelata un problema, secondo le recensioni degli utenti di Steam, a causa di una serie di bug relativi al gameplay da risolvere. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino.

Dying Light 2 Stay Human è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam, con un lancio esclusivo per cloud di Nintendo Switch previsto per la fine dell’anno.