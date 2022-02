Gran Turismo 7: nuovo gameplay dimostrativo

Gran Turismo 7 continua a essere stupendo nei nuovi filmati di gioco rilasciati recentemente.

Una parte sostanziosa del nuovo filmato di gioco, mostra nuovi dettagli in dell’imminente simulatore di corse di Polyphony Digital. La grafica del titolo sta continuando a stupire i fan della serie. Sony e la suddetta casa sviluppatrice hanno iniziato a far aumentare emozionare i fan più impazienti, essendo ormai in vista del lancio di Gran Turismo 7. Il gameplay recentemente mostrato ed i dettagli a riguardo sono stati sicuramente ben accolti dai fan della serie di simulatori di corse. La sua estrema dedizione all’autenticità, alla simulazione e alla cultura automobilistica è qualcosa che lo sviluppatore Polyphony Digital ha sottolineato, ma un altro dei suoi punti di forza che è stato chiaro a tutti è, ovviamente, la sua grafica.

In più nuovi filmati di gioco che sono stati recentemente caricati in esclusiva da Game Informer, il simulatore di corse in arrivo continua a sembrare sbalorditivo. I quasi 15 minuti di filmati di gioco mostrano diverse auto e percorsi in diverse località, con l’illuminazione e gli effetti meteorologici in particolare che sembrano stellari. Vengono anche discussi i dettagli su una serie di modalità, tra cui Scapes, GT Cafe e altro.

Gran Turismo 7 sarà disponibile per PS5 e PS4 dal 4 marzo.