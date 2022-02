Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Trailer per Switch

Aniplex e CyberConnect2 hanno rilasciato un teaser trailer, uno spot televisivo e degli screenshot per la nuova versione Switch (per approfondire) di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, che uscirà il 9 giugno in Giappone.

La versione Switch includerà tutti gli aggiornamenti rilasciati per le versioni esistenti. Sarà inoltre disponibile un’edizione limitata a 11.800 yen, che include i costumi del Paziente di Butterfly Mansion, i costumi aggiuntivi dell’Accademia Kimetsu e 16.000 punti Kimetsu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 14 ottobre 2021 in Giappone e il 15 ottobre in tutto il mondo.

Guarda il trailer qui sotto.

Visita il sito ufficiale qui.