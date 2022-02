Dying Light 2 Stay Human: aggiornamenti in arrivo la prossima settimana

Nonostante tutto il successo ottenuto al lancio, Techland sta lavorando per migliorare Dying Light 2 Stay Human, in particolare nell’affrontare la miriade di problemi su tutte le piattaforme. Su Twitter, lo sviluppatore ha delineato una serie di correzioni che saranno disponibili dalla prossima settimana.

Il nuovo aggiornamento includerà soluzioni per arresti anomali, miglioramenti al DLSS e problemi che impediscono la vendita ai fornitori. Le prossime correzioni per vari blocchi della storia e bug visivi arriveranno in seguito. Verranno aggiunti anche i salvataggi di backup e la possibilità di abilitare la voce inglese anche se la lingua locale non è l’inglese. I giocatori PlayStation e Xbox possono aspettarsi una miriade di grandi correzioni e miglioramenti insieme ai salvataggi di backup e alle impostazioni video aggiuntive (incluso il motion blur). Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino. Ma dovunque vi portino le vostre azioni, c’è una cosa che non potete mai dimenticare: dovete restare umani.

Dying Light 2 Stay Human è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam, con un lancio esclusivo per cloud di Nintendo Switch previsto per la fine dell’anno.

Hello Survivors!

We have implemented some hotfixes over the weekend and will be continuing to add more in the coming days.

Thank you for your incredible support and patience. Here is our plan for the upcoming week:

— Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022