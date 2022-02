Bully 2 è ancora in sviluppo secondo Handerson, rumor

Rockstar Games ha recentemente risposto alle domande di milioni di persone quando hanno confermato che a nove anni dal lancio di GTA V, Grand Theft Auto VI è finalmente in fase di sviluppo attivo. Inoltre un paio di mesi fa, il noto insider del settore Tom Henderson ha affermato che un Bully 2 era in lavorazione presso l’azienda.

I fan si aspettavano una sua rivelazione ai The Game Awards 2021, ma non è successo. Sebbene le informazioni relative al progetto fossero un po’ sfocate, una rivelazione affermava che il suo sviluppo era iniziato. Di recente su Twitter Henderson, dopo l’imminente annuncio dello sviluppo di Grand Theft Auto VI, ha affermato:

Ad ogni modo, c i fan del primo gioco che stanno attendendo con ansia il sequel, saranno soddisfatti quando Rockstar Games pubblicherà qualcosa di ufficiale. Considerando che un sequel di Bully non è riuscito ad entusiasmare la maggior parte dei giocatori in passato, si spera che questa volta qualcosa il nuovo titolo sia migliore sotto ogni aspetto. Di seguito una panoramica del primo titolo di Bully tramite Steam:

ully: Scholarship Edition è ambientato nell’immaginario collegio del New England, la Bullworth Academy, e racconta la storia di Jimmy Hopkinsas, un ragazzino di 15 anni dall’animo ribelle che si trova ad affrontare i momenti di ilarità e di imbarazzo dell’adolescenza. Sfida gli atleti a dodgeball, gioca scherzi ai figli di papà, salva i nerds, bacia la ragazza e naviga attraverso la gerarchia sociale della peggiore scuola di sempre. Include la colonna sonora completa, con 26 brani originali.

Al momento non si è ancora a conoscenza delle piattaforme né della data di lancio previsti per Bully 2. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Care to explain @_Tom_Henderson_? Were you trolling us this whole time or did you in fact have information about Bully 2? Looks like GTA 6 is Rockstar’s next focus point, so I’d love to know more about what you meant.

— Bully 2 Source (@Bully2Source) February 4, 2022