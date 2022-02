Martha is Dead: nuovo dev diary sui luoghi oscuri della Toscana

Mancano 17 giorni all’uscita di Martha is Dead, thriller psicologico del team italiano LKA. Per questo (e per festeggiare il compleanno del CEO Luca Dalcò, auguri!), gli sviluppatori e il publisher Wired Productions hanno pubblicato il terzo episodio della serie dev diary Matha Uncovered, dopo i primi due rilasciati la scorsa settimana.

In questo episodio viene data una rapida occhiata alla riproduzione delle location toscane reali all’interno del gioco, e ai vantaggi di poter trarre le proprie ispirazioni e materiali di riferimento in luoghi proprio fuori dalla porta di casa.

Nel filmato, in cui ha parlare è lo stesso Dalcò (che è anche scrittore e director del gioco), vengono spiegate anche le difficoltà nel ricreare luoghi ed edifici di epoche passate, condividendo alcuni scatti di confronto tra i luoghi reali e il loro aspetto in game, dando un’idea dell’impatto reale della guerra sulla Toscana degli anni ’40, e di come la conoscenza locale renda facile guardare oltre il livello superficiale a cose molto più oscure. Dalcò dice che la scelta del luogo nel 1944 non è casuale, in quanto una zona fino ad allora poco toccata dalla guerra, si ritrova schiacciata tra gli Alleati da una parte e i tedeschi dall’altra.

A parlare per quanto riguarda la parte tecnica del gioco ci sono invece il 3D Artist Lorenzo Nocchi, che sottolinea la comodità di trovare reference fotografiche nell’immediato e il lead Environment Artist Lorenzo Conticelli, che ha fatto capire che una delle sfide più interessanti è stata quella di ricostruire la chiesa distrutta di San Casciano.

Dalcò ha infine sottolineato di come il team voglia raccontare una Toscana meno conosciuta, che non è solo quella idilliaca fatta di monumenti e bei panorami, ma anche di paesi abbandonati, ospedali psichiatrici abbandonati, che si possono legare ad una narrazione thriller/horror.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi rimandiamo, qualora vogliate dargli una letta, al nostro provato, ricordandovi che Martha is Dead sarà disponibile dal 24 febbraio su PC (Steam, Epic e Gog), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.