Classifica italiana: Leggende Pokemon Arceus debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quarta settimana del 2022, dal 24 al 31 gennaio. Leggende Pokémon Arceus riesce a spezzare il dominio di FIFA 22, piazzandosi al primo posto nella settimana del suo debutto (uscito su Nintendo Switch il 28 gennaio). E sul podio c’è anche un’altra new entry, con la medaglia di bronzo: il calcistico di EA Sports è comunque secondo, ma la terza posizione è occupata da Uncharted Legacy of Thieves Collection, che ha sancito il debutto di Nathan Drake su PlayStation 5. Per quanto riguarda invece la classifica PC, in testa un altro habitué dei piani alti, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* SWITCH

2 FIFA 22 PS4

3 UNCHARTED: LEGACY OF THIEVES COLLECTION PS5

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 SPIDER-MAN PS4

6 FIFA 22 XBOX ONE

7 CALL OF DUTY: VANGUARD PS5

8 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

9 JUST DANCE 2022 SWITCH

10 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 THE SIMS 4

4 GRAND THEFT AUTO V

5 FOR HONOR

6 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

7 JUMP FORCE

8 CITIES: SKYLINES

9 FIFA 22

10 F1 2021

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail