1-2 Switch potrebbe ricevere un nuovo capitolo

1-2-Switch è stato uno dei titoli di lancio della Switch, e come un party game multiplayer destinato ad evidenziare le capacità di HD Rumble (cioè il feedback aptico) dei controller Joy-con della Switch. Per questa e altre ragioni, non è stato accolto molto bene dalla critica e dalla maggior parte dei giocatori, anche se sembra che abbia venduto abbastanza bene da giustificare un sequel.

In un blog pubblicato di recente, Zippo, insider di Nintendo, ha affermato che un sequel di 1-2-Switch è attualmente in lavorazione e sarà lanciato quest’anno. Cosa comporterà il gioco, come si baserà sul suo predecessore, o quando esattamente uscirà, non è stato menzionato. È interessante notare che, come sottolinea VGC, all’inizio di quest’anno anche la collega Emily Rogers, insider di Nintendo, ha accennato a un imminente sequel di un gioco casual per Switch in uscita quest’anno, che potrebbe essere 1-2-Switch.

Per quanto riguarda quando sarà annunciato, questo rimane da vedere. Le voci hanno suggerito che una presentazione di Nintendo Direct è prevista per questo mese, quindi se questo accadrà davvero, potremmo sentire qualcosa lì. In ogni caso, rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.