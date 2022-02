Warhammer 40.000 Chaos Gate Daemonhunters: annunciata la data d’uscita

Frontier Foundry, l’etichetta di giochi di Frontier Developments plc, ha annunciato oggi che l’RPG tattico a turni Warhammer 40.000 Chaos Gate Daemonhunters, in collaborazione con il creatore di Warhammer 40.000 Games Workshop, uscirà il 5 maggio 2022 ed è disponibile per il pre-ordine ora su PC attraverso Steam e l’Epic Games Store. Inoltre, il team di sviluppo di Complex Games è entusiasta di rivelare che il leggendario attore Andy Serkis (Il Signore degli Anelli, la trilogia del Pianeta delle Scimmie, The Batman) presterà il suo talento vocale a Vardan Kai, un Gran Maestro e Steward dell’Armeria, nella campagna del gioco.

Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters è un RPG tattico a turni cinematografico. I giocatori controllano una squadra di Space Marines geneticamente potenziati noti come i Cavalieri Grigi nei loro sforzi per epurare le forze del Caos e fermare la diffusione del Bloom, una piaga demoniaca che si estende per tutta la galassia. Dalla loro base operativa mobile, il Baleful Edict, i giocatori decideranno quali pianeti resisteranno e quali dovranno cadere negli sforzi dei Cavalieri Grigi per sopprimere la fiorente minaccia Bloom.

Tutti i giocatori che pre-ordinano Warhammer 40.000: Chaos Gate Daemonhunters da Steam e dall’Epic Games Store avranno accesso a due esclusivi oggetti di gioco, che sono potenti reliquie dalle sacre volte nelle profondità della Cittadella di Titano. L’antico tomo Domina Liber Daemonica viene portato in battaglia da un eroe del Capitolo nei momenti di grande bisogno, e le parole all’interno hanno il potere di mandare i demoni a ululare nel warp. Il secolare Destroyer of Crys’yllix Daemonhammer, nel frattempo, è stato il primo Nemesis Daemonhammer del suo genere, notoriamente usato secoli prima per distruggere il Signore del Cambiamento Crys’yllix. Entrambi gli oggetti possono essere equipaggiati a qualsiasi Cavaliere Grigio del giocatore in gioco.

I giocatori che si preparano a unirsi ai Cavalieri Grigi nel purgare il Bloom possono aggiungere al loro arsenale con il Warhammer 40.000: Chaos Gate Daemonhunters Castellan Champion Edition, che insieme al gioco base, garantisce ai giocatori l’accesso a un personaggio esclusivo. I possessori di questa versione avranno il Castellano Garran Crowe che si unirà alla loro campagna a metà della storia, con il potente Campione dei Cavalieri Grigi disponibile a combattere insieme al resto della squadra in seguito. Crowe ha la sua arma unica, la Lama Nera di Antwyr, così come speciali regole di gioco. Questa edizione contiene anche la colonna sonora originale del gioco, composta dal veterano di Dawn of War 2 Doyle W. Donehoo.