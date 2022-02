Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: ecco la data europea per Switch

Stamattina vi avevamo fatto sapere della data in Giappone, su Switch, di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. SEGA ha recentemente confermato anche il giorno d’uscita in occidente, Italia compresa: il titolo tratto dal celebre anime/manga sarà disponibile dal 10 giugno sulla console Nintendo. Si va dunque ad aggiungere alle versioni già presenti per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

I giocatori su Nintendo Switch possono aspettarsi tutte le funzionalità presenti sulle altre piattaforme, inclusi tutti i contenuti post-lancio aggiunti al gioco come i 6 nuovi personaggi giocabili: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu e Yushiro e Tamayo; nuove missioni online che premiano con punti Kimetsu per sbloccare ricompense aggiuntive e tutte le modifiche al bilanciamento apportate al combattimento del gioco.

Prenotando l’edizione di lancio fisica si ottiene, oltre al gioco completo, la Kimetsu Academy Character Unlock Key (Tanjiro Kamado)*

*Incluso solo per un periodo di tempo limitato per l’edizione fisica.

Queste le caratteristiche di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: