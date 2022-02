Apex Legends: trailer sul Battle Pass Ribellione

Da domani 8 febbraio inizierà la nuova stagione di Apex Legends, che porterà la nuova leggende, Mad Maggie, e un nuovo Battle Pass. Per l’occasione Respawn Entertainment e Electronic Arts hanno pubblicato un trailer dedicato proprio al pass, che potete vedere qui sotto. Qui invece il sito ufficiale del battle royale.

Il video mostra le varie ricompense che potranno ottenere i giocatori, come set Leggendari per Seer e Loba, set Epici per Ash, Crypto e Lifeline, skin reattive per l’Hemlok e altro ancora. Comprando il Battle Pass Bundle si possono sbloccare immediatamente i primi 25 livelli.

Questa la descrizione di Mad Maggie:

Signora spietata della guerra e autoproclamatasi combattente per la libertà, Mad Maggie si ritrova in Apex Legends: Ribellione costretta a diventare la nuova Leggenda degli Apex Games come punizione per i suoi feroci attacchi nella Frontiera. Nonostante l’ingresso nell’Arena sia una condanna a morte, Maggie cerca di ribaltare la situazione sui suoi aspiranti carnefici e far crollare i giochi.

Queste le sue abilità: