The Last of Us: il Remake per PS5 sarà più longevo?

Ormai i rumor legati al possibile annuncio del remake di The Last of Us sono davvero tanti, supportati dalla notizia di Naughty Dog al lavoro su 3 progetti. L’insider Foxy ha deciso di calcare la mano, diffondendo alcune indiscrezioni legate al gioco che sarebbe in sviluppo esclusivamente su PlayStation 5.

Oltre ad un comparto grafico superiore e migliorato rispetto al capitolo originale per PlayStation 3 (datato ormai 2013) e il recente Part II, il remake del capolavoro di Naughty Dog offrirebbe una narrazione più lunga rispetto al passato e una trama migliore. Foxy parla addirittura di modifiche importanti della componente narrativa, anche se l’insider ha deciso di non entrare nei dettagli. Di seguito il tweet tradotto:

“Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente da Sony PlayStation, si dice che The Last Of Us REMAKE migliori notevolmente la trama originale, sarà più lungo e presenta una fedeltà visiva che supera di gran lunga la bellezza di TLOU2.”



Al momento però, queste informazioni restano strettamente ancorate nella sfera dei rumor. Non sappiamo quando e se Sony Interactive Entertainment annuncerà il gioco, ma sempre secondo alcuni rumor la sua pubblicazione sarebbe attesa nella metà del 2022. E voi credete all’esistenza di questo remake? Fatecelo sapere commentando la notizia!