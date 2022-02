Sonic è responsabile di una rapina in Florida

Ammettiamolo: quanto di voi si sarebbero aspettati di vedere Sonic rapinare una banca in Florida? Effettivamente nessuno, eppure è successo. Il mercoledì scorso un uomo è entrato in una banca della Florida Credit Union in Florida a DeLand, e in seguito un report ha mandato sul posto dei poliziotti a investigare sull’accaduto. Il rapporto afferma che il sospetto, brandendo un martello, ha affrontato un impiegato di banca per chiedere denaro. Tuttavia, il sospetto alla fine è scappato a piedi, con testimoni che lo descrivono mentre indossava una maschera simile a Sonic della serie di videogiochi. Secondo quanto riferito, il sospetto è ancora latitante. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell’evento, e la banca stessa non ha subito danni e nessun denaro è stato rubato. “Tutti sono al sicuro, non è stato preso nulla e la polizia locale è al lavoro”, ha detto il dirigente della banca Brian Leatherman (tramite Kotaku). La polizia ha inseguito il sospetto e ha persino portato l’Air One per cercare di rintracciare la persona, ma a quanto pare l’aspirante rapinatore è scappato. Ironicamente, potremmo fare una battuta sul porcospino blu di SEGA riguardo alla sua “velocità”, ma pensandoci bene sarebbe davvero fuori luogo. In ogni caso, la cosa ha davvero stupito tutti, e infatti la notizia sta rapidamente girando per il web, quindi non mancherà molto prima che questa persona venga beccata, ma nel mentre rimaniamo in attesa per confermare il suo eventuale arresto. Andando fuori contesto, non vediamo l’ora di scoprire di più su Sonic Frontiers, l’ultimo capitolo ufficiale della serie il quale debutterà alla fine del 2022.

DeLand Police: "On Wednesday, February 02, 2022, at approximately 1623 hours, officers from the DeLand Police Department were dispatched to Florida Credit Union (1735 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720) in reference to an armed robbery in progress …"https://t.co/Z1n4dfe0f3 — West Volusia Beacon (@wvbeacon) February 4, 2022