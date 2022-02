Legends of Runeterra: si conclude l’ultima espansione

Annunciata ben 5 mesi fa oramai, l’ultima espansione di Legends of Runeterra, Oltre la Foresta di Bandle, si avvia verso la sua epica conclusione, essendo stata la più lunga espansione fino ad ora rilasciata nel gioco di carte di Riot Games ispirato al mondo di League of Legends. Proprio adesso, è stato rilasciato un trailer sulla pagina youtube del gioco in cui abbiamo la terza ed ultima parte del viaggio di Ava, la nostra intrepida esploratrice: Un Viaggio Inaspettato. Nel video, possiamo vedere la simpatica yordle impegnata a tornare a casa dai suoi compagni, quando lungo il cammino della strada di ritorni si imbatte in un enorme bestione peloso: Gnar! Per chi non lo conoscesse, è uno dei campioni del MOBA, e la sua comparsa significa che sarà un nuovo eroe nelle carte in arrivo. Di seguito, compare anche Yuumi la gatta magica, anch’essa un campione, e grazie al suo libro riescono ad entrare in un portale che li conduce a Bandle City, la loro destinazione finale. La descrizione del trailer di Legends of Runeterra offre maggiore informazione sul viaggio della piccola avventuriera:

“Mentre il nostro viaggio volge al termine, Ava corre a casa per salvare il Festival della Foresta di Bandle… ma riuscirà ad arrivare in tempo? “

Ebbene, possiamo dire che è arrivata sicuramente in largo anticipo, e siamo contenti della sua riuscita.