Path of Exile: grandi numeri di utenza su PC

Il 4 febbraio, l’attesissima espansione endgame di Grinding Gear Games per Path of Exile, Siege of the Atlas, è stata finalmente resa disponibile a tutti quanti. È stato un lancio relativamente fluido che non ha avuto grossi problemi e, grazie all’accoglienza positiva delle nuove meccaniche, il titolo free-to-play ha stabilito un nuovo record di giocatori simultanei di picco. Secondo lo sviluppatore, ha raggiunto un picco di 270.260 giocatori simultanei su PC. Naturalmente, questo non è tutto, e stanno osservando quanto potrà evolversi in popolarità il gioco dopo tale lancio di successo:

“Stiamo monitorando da vicino feedback e rapporti e ti terremo aggiornato questa settimana mentre inizieremo a formulare elenchi di miglioramenti in arrivo”, ha affermato lo sviluppatore.

Restate sintonizzati per maggiori dettagli su questo fronte nei prossimi giorni. Path of Exile: Siege of the Atlas rinnova l’endgame di Atlas of Worlds, rimuovendo il sistema delle regioni e fornendo un percorso di progressione molto più chiaro. Presenta anche nuovi boss molto legati al classico orrore cosmico del famoso Lovecraft, nuove influenze sugli oggetti e un enorme albero passivo per l’Atlante per consentire ai giocatori di personalizzare completamente la propria esperienza. Insieme ad essa è stata lanciata anche Archnemesis League e consente ai giocatori di combattere una serie di boss in uno, ognuno dei quali diventa più duro man mano che si aggiungono più modificatori. Insomma, un’espansione davvero niente male, e non vediamo di vedere cosa ci riserverà il futuro del gioco, anche se dobbiamo evidenziare che con l’arrivo di Lost Ark questo venerdì ci sarà un nuovo competitore di cui tenere conto.