World of Warcraft: Blizzard vuole stravolgere tutto

Alcune idee e ipotesi su cosa sia World of Warcraft, che vanno dalla progressione del personaggio alle rivalità tra fazioni, si sono sentite a lungo scolpite nella pietra, radicate nel gioco sin dai suoi primi giorni. Potrebbero essere passati quasi due decenni, ma alcuni di questi presupposti stanno finalmente iniziando a cambiare. Il punto di riferimento MMORPG di Blizzard ha quasi 20 anni. Molte cose sono cambiate nei 18 anni trascorsi da quando il gioco è stato rilasciato per la prima volta, sia in-game che out. WoW ha ricevuto otto espansioni, nuove difficoltà di dungeon e raid, nuove classi, nuove razze, gioco cross-server, aggiornamenti visivi e altro ancora. Ma per quanto vari pezzi siano cambiati nel tempo, gran parte della filosofia di progettazione alla base del gioco è rimasta la stessa.

Alcuni di quei pilastri fondamentali che hanno a lungo definito l’MMORPG di Blizzard stanno cambiando, in quello che può essere descritto solo come un momento critico nella lunga storia dello sviluppatore. Tra le continue accuse di molestie sessuali e discriminazione da parte di Activision Blizzard e un’acquisizione pianificata da 69 miliardi di dollari da parte di Microsoft, il team di sviluppo sta cercando di forgiare un nuovo percorso, che sfidi le idee di lunga data su cosa sia WoW, come si gioca e per chi è. Finora i risultati sono promettenti. Non c’è esempio migliore di vecchi presupposti che negli ultimi anni hanno frenato il gioco della divisione tra le due fazioni del gioco: l’Orda e l’Alleanza. Per quasi 20 anni, WoW è stato caratterizzato dalla battaglia in stile Guerra Fredda tra i due superpoteri di Azeroth, tanto che la parte WoW della convention annuale BlizzCon di Blizzard spesso iniziava con una competizione tra i giocatori nella sala convegni gremita per vedere quale fazione era la più rumorosa. La rivalità tra fazioni, almeno nella mente di Blizzard, è sempre stata una delle parti più essenziali del DNA del gioco. Non importa il fatto che l’Orda e l’Alleanza si siano unite nella storia del gioco per sconfiggere le minacce che mettono fine al mondo più e più volte, risalenti a Warcraft III. Non importa il fatto che i leader di entrambe le fazioni collaborino regolarmente e siano persino amichevoli tra loro. La guerra tra le fazioni e il divario tra le due basi di giocatori del gioco dovevano persistere, perché questo era World of Warcraft quando è stato lanciato per la prima volta nel 2004, e adesso tutto sta per cambiare, nel bene o nel male, e non vediamo l’ora di assistere a tale processo.