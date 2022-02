Aperto il sito ufficiale del PlayStation VR 2

Poco più di un mese fa, Sony ha annunciato formalmente PlayStation VR 2, dandogli un nome ufficiale, condividendo dettagli tecnici e specifiche per l’auricolare, parlando di più dei suoi nuovi controller Sense, e altro ancora. Ora, anche la pagina web ufficiale per l’imminente auricolare per la realtà virtuale è stata pubblicata.

In primo luogo, la pagina web mette in evidenza molti dei dettagli di cui Sony ha parlato finora, comprese le specifiche e le capacità dell’auricolare e le caratteristiche chiave dei controller Sense, con elementi come il tracciamento dall’interno verso l’esterno, il tracciamento degli occhi, il feedback aptico, il rilevamento del tocco delle dita e altro ancora. Attraverso la pagina, Sony sta anche invitando gli utenti a registrarsi per i pre-ordini, anche se quando esattamente i pre-ordini andranno in onda resta da vedere.

Naturalmente, non c’è ancora una parola su quando PSVR2 sarà lanciato. I rapporti hanno affermato che entrerà presto in produzione e che il lancio è previsto per le vacanze del 2022, anche se resta da vedere se questo avverrà o meno, specialmente considerando la carenza globale di semiconduttori.