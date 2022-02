Borderlands 3: un gioco che spopola

Rilasciato a settembre 2019, Borderlands 3 di Gearbox Software continua a funzionare bene per Take Two Interactive e la sua etichetta 2K Games.

Nel rapporto sui guadagni del terzo trimestre del 2022, l’editore ha confermato che il titolo in questione aveva venduto oltre 15 milioni di unità fino ad oggi. È stato riferito che l’ultima volta ha venduto quasi 14 milioni di copie nel novembre 2021. È interessante notare che anche Borderlands 2 è un titolo che ha venduto molto negli ultimi anni, con oltre 26 milioni di unità vendute fino ad oggi, un numero che è in continuo aumento rispetto ai 25 milioni di vendite precedentemente segnalate.

Il suddetto gioco è ancora il titolo più venduto della casa sviluppatrice, anche se il terzo capitolo della serie lo sia più di tutti. Le vendite della serie finora hanno totalizzato oltre 74 milioni di copie.

Intanto, a breve sarà reso disponibile uno spin-off del franchise, Tiny Tina’s Wonderlands, che verrà lanciato il 25 marzo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Il suddetto titolo è basato sul gioco da tavolo Bunkers and Badasses, che vede il Fatemaker combattere contro il Signore dei Draghi per salvare il mondo. Il gioco offre sei classi da poter combinare tra di loro, insieme ad armi da mischia uniche ed incantesimi potenti.

Invece Borderlands 3 è disponibile su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia.