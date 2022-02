Intellivision Amico: annunciata la campagna Start Engine

Intellivision è orgogliosa di annunciare una nuova campagna sulla stimata piattaforma Start Engine. La campagna consentirà di ottenere la proprietà diretta di Intellivision Entertainment, la società dietro Amico. Per maggiori informazioni sulla campagna Start Engine, potete visitare il sito ufficiale qui.

Intellivision sta riportando bambini, genitori e amici in soggiorno con Amico, una console di intrattenimento per videogiochi adatta a tutti che riunisce di nuovo le famiglie con giochi premium progettati per tutte le età e livelli di abilità. L’azienda ha sviluppato un sistema di intrattenimento per videogiochi rivoluzionario, chiamato Amico, che riconnetterà gli amici e riunirà le famiglie. Amico ridefinirà l’intrattenimento adatto alle famiglie per tutte le età e livelli di abilità. La console unisce la tecnologia dei videogiochi innovativa e facile da giocare con l’accessibilità dei giochi da tavolo.

Amico è stato progettato e progettato da un team di veterani del settore per ridefinire il sano intrattenimento dei videogiochi con un’ampia varietà di giochi adatti alle famiglie poiché tutti i giochi pensati per la console sono privi di volgarità e violenza. L’hardware e il software sono stati progettati per rendere il multiplayer facile a qualsiasi livello anche per i principianti, in modo che i giocatori possano davvero divertirsi insieme. Amico non ha bisogno di connettersi a Internet per giocare e non è richiesto l’accesso online. Questa funzione viene utilizzata solo per l’acquisto di nuovi giochi e per alcune funzionalità. La console, infatti, non è stata progettata per i giocatori Pro ( o hardcore) ma per giocatori che preferiscono ritrovarsi occasionalmente riuniti insieme. Amico viene fornito con due controller touchscreen a colori facili da usare e un’elegante console, disponibile in più colori.

La nuova Intellivision Amico è in pre-produzione e non ancora disponibile sul mercato generale. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.