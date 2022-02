Scarlet Nexus: nuovi aggiornamenti ed aggiunte

Dopo il precedente aggiornamento, Bandai Namco continua a rilasciarne altri gratuitamente, aggiungendo nuove funzionalità ed implementi per il suo titolo Scarlet Nexus.

Tramite un post sul profilo ufficiale Twitter del gioco, l’aggiornamento ver.1.0.7 è attualmente attivo e aggiunge una nuova difficoltà, Molto Difficile, insieme alla funzionalità modalità foto. Ci sono anche nuovi plug-in di supporto da poter utilizzare, e vengono aggiunte quelle che sembrano essere nuove skin per le armi. Per quanto riguarda la modalità foto, questa funzionalità consente di regolare l’angolazione e l’inclinazione della fotocamera, cambiando le espressioni per i diversi personaggi, oltre ad attivare o disattivare i loro cappucci.

Altre funzionalità devono ancora essere dettagliate, ma c’è ancora di più in arrivo per il gioco di ruolo d’azione. Un terzo pacchetto DLC a pagamento è in lavorazione, e seguirà i precedenti pacchetti di Potenziamento del Legame, facendo si che ci si possa aspettare nuovi episodi e altri nuovi effetti SAS.

Inoltre il direttore del gioco Kenji Anabuki ha recentemente parlato in un intervista di voler realizzare un sequel per un “pubblico più maturo”. Ha affermato:

“Se c’è un sequel, vorrei personalmente utilizzare il tema dei superpoteri in aree diverse dalle battaglie. Il mondo e le ambientazioni della storia potrebbero potenzialmente essere creati per soddisfare un pubblico ancora più maturo, esplorando temi come i pericoli dell’avere o usare i superpoteri.”

Scarlet Nexus è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.