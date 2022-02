Forspoken: riceve una valutazione

Forspoken della casa sviluppatrice Luminous Productions, un gioco di ruolo d’azione open world pubblicato da Square Enix, è stato valutato dall’Entertainment Software Rating Board (ESRB), un ente che si occupa della classificazione dei videogiochi.

ESRB descrive che i filmati con “atti di violenza” non siano adatti ad un pubblico per minori. Quest’ultima parte potrebbe far riferimento alla vita precedente della protagonista Faye prima di essere portata nel regno di Athia. Con l’aiuto di un braccialetto senziente e di nuove abilità magiche, la protagonista si propone di combattere i Tanta, ex matriarche amate che si sono rivolte al lato oscuro. Il suddetto regno offre quattro regioni da esplorare con mostri da combattere e una misteriosa piaga da affrontare chiamata The Break.

A tutti gli effetti, la storia potrebbe essere molto più brutale di qualunque cosa abbiamo visto finora in base alla valutazione, infatti la ESRB ha associato al titolo la dicitura “M” per Maturo, a causa del suo uso di un linguaggio forte e della violenza dai toni crudi che si possono ben vedere in minima parte dai video e dai trailer, resi disponibili sul web.

Forspoken è attualmente previsto per il rilascio il 24 maggio in esclusiva per le piattaforme PS5 e PC.