The Wolf Among Us 2: anteprima fissata per il 9 febbraio

I fan di The Wolf Among Us hanno atteso un sequel per un tempo lungo e tortuoso. Dopo che il progetto originale è stato cancellato con la chiusura dell’ex Telltale Games qualche tempo dopo il suo annuncio iniziale, un Telltale riformato ha annunciato nel 2019 che il sequel era di nuovo in lavorazione ma il suo sviluppo era stato riavviato. Gli aggiornamenti sul gioco si sono esauriti quasi del tutto in seguito, ma Telltale ha confermato alla fine dell’anno scorso che le notizie sul gioco sarebbero arrivate presto .

Telltale Games su Twitter ha annunciato uno streaming ospitato da Geoff Keighley, fissato per il 9 febbraio alle 10:00 PT ( le 19:00 in Italia). Telltale afferma che puoi aspettarti di vedere uno sguardo dietro le quinte di The Wolf Among Us 2 e altro – che è piuttosto vago, quindi si spera, visti tutti gli anni di anticipazione e la mancanza di aggiornamenti in quel periodo, questa imminente proiezione sarà piena di informazioni sullo sviluppo del titolo. Nel frattempo, Telltale Games sta attualmente sviluppando The Expanse con il supporto dello sviluppatore di Life is Strange: True Colors Deck Nine.

Secondo alcuni rumors, il nuovo capitolo sarà ambientato cinque anni dopo il primo gioco, con la maggior parte che si svolgerà a New York City, anche se a un certo punto Bigby si recherà anche in una piccola città del Vermont per indagare sulla scomparsa di Fable. Il cast vocale include Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy, Ashley Burch, Cree Summers e Patrick Warburton.

The Wolf Among Us 2, quando verrà lanciato sarà disponibile per per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Al momento non è prevista alcuna versione per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

