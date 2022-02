Resident Evil 3 Remake: vendite sopra i 5 milioni

Le vendite digitali e fisiche per il remake di Resident Evil 3 hanno superato i cinque milioni, ha annunciato Capcom.

Il nuovo Resident Evil 3 è una rivisitazione della versione del 1999 di Resident Evil 3: Nemesis, che incorpora la tecnologia più recente e sfrutta il motore RE proprietario di Capcom per offrire nuove esperienze di gioco sia ai nuovi fan che a coloro che hanno apprezzato l’originale.

Oltre a vincere un Award for Excellence nella divisione Games of the Year dei Japan Game Awards: 2021 al Tokyo Game Show 2021 Online lo scorso anno e a raccogliere recensioni positive dai fan, la base di utenti del gioco è cresciuta costantemente, guidata da una strategia di promozione digitale che incorporava misure di prezzo in corso e un focus sulle vendite della versione PC, portando le vendite globali del gioco a superare i cinque milioni di unità.

Resident Evil 3 è stato lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 3 aprile 2020.

