Fortnite: nuovo evento “Love is in the air”

Fortnite rivela i dettagli sul suo nuovo evento Creative Mayhem “L’amore è nell’aria”, che mette in contatto i fan con i loro streamer preferiti.

Fortnite sta rivelando i dettagli relativi al suo ultimo evento Creative Mayhem.

L’ultima iterazione si chiama “L’amore è nell’aria” e vedrà i giocatori competere su nuove mappe creative di Fortnite nel tentativo di guadagnare cosmetici a tema San Valentino e possibilmente un premio in denaro.

Per i giocatori che potrebbero non avere familiarità, Creative Mayhem LTM di Fortnite consente ai giocatori di inviare i loro punteggi o tempi migliori dopo aver gareggiato su una mappa creative designata.

I giocatori devono inviare i loro risultati online, di cui i migliori vengono selezionati per competere in una squadra sotto un creatore di contenuti per vincere alla fine un grande premio in denaro.

Dettagliato in un post sul sito ufficiale di Fortnite, l’evento “L’amore è nell’aria” è aperto a tutti i giocatori.

Questo evento invita ancora una volta tutti gli specialisti di Deathrun a inviare il loro record di tempo sul sito Web Creative Mayhem dal 7 febbraio alle 9:00 ET al 14 febbraio alle 9:00 ET.

I giocatori devono prima registrarsi sul sito designato prima di registrare la loro prova, quindi scegliere un creatore, caricare il proprio video su YouTube e infine condividere il collegamento e l’ora sul sito di registrazione.

La semplice registrazione sul sito Web Creative Mayhem di Fortnite garantirà ai giocatori l’emoticon Love Reigns e coloro che giocheranno per un minimo di 30 minuti verranno premiati con il piccone Mace of Hearts.

I video inviati verranno esaminati dal 15 al 22 febbraio, con il primo round di qualificazioni che si svolgerà il 26 e 27 febbraio.

Il torneo metterà i migliori giocatori con il creatore di Fortnite selezionato durante l’iscrizione, compresi famosi streamer di tutto il mondo come l’australiana Loserfruit, la spagnola Grefg e la statunitense SparklesQT.

Le finali globali si terranno il 12 marzo, con un totale complessivo di $ 100.000 in palio.

Il torneo Love is in the Air non è l’unica novità importante aggiunta di recente al gioco.

La scorsa settimana è stata rilasciata la patch di aggiornamento v19.20 di Fortnite, che ha aggiunto una serie di contenuti significativi.

L’aggiunta più importante è l’introduzione del nuovo POI Covert Cavern, che ospita una versione mitica dello Stinger SMG.

L’aggiornamento v19.20 introduce anche le piume, che possono essere utilizzate per sbloccare le maschere di Haven.

Ricordiamo inoltre la possibile collaborazione in arrivo con Uncharted (per approfondire).