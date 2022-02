Red Dead Redemption 2: il titolo vende ancora

Sebbene Grand Theft Auto 5 abbia totalizzato oltre 160 milioni di unità vendute dal suo lancio iniziale, sapendo che avrà un seguito annunciato da poco, non si può sottovalutare il successo di Red Dead Redemption 2.

La casa sviluppatrice Take Two Interactive ha rivelato sul suo sito, tramite PDF scaricabili, che nel suo terzo trimestre del 2022 i guadagni che il titolo open world ha venduto ammontano a quasi 43 milioni di copie vendute finora. Il titolo è stato originariamente lanciato nell’ottobre 2018 per PS4 e Xbox One prima di arrivare su PC e successivamente per Google Stadia nel 2019.

Citando i dati del gruppo NPD, è stato anche confermato come il secondo titolo più venduto negli Stati Uniti negli ultimi tre anni sulla base delle vendite in dollari. Le vendite totali della serie finora hanno superato i 65 milioni di unità in tutto il mondo. Sebbene Red Dead Online non abbia raggiunto le stesse vette di successo di GTA Online, il titolo in questione ha raccolto tonnellate di consensi dalla critica e numerosi premi come Gioco dell’Anno. Le versioni di Red Dead Redemption 2 per Xbox Series X/S e PS5 devono ancora essere annunciate, ma ciò potrebbe accadere dopo il rilascio di Grand Theft Auto 5 sulle suddette piattaforme per il mese di marzo.