Chocobo GP: ecco la modalità Gara personalizzabile

Chocobo GP verrà lanciato esclusivamente su Switch il 10 marzo e l’ultimo aggiornamento di Square Enix si concentra sui piloti disponibili nel gioco. Inoltre uno spin-off gratuito del gioco è attualmente disponibile per mobile. Il titolo in stile Mario Kart, sarà un’esclusiva per Switch e presenterà una serie di percorsi ambientati all’interno e nei dintorni di Final Fantasy con una modalità storia, tornei a eliminazione diretta per 64 giocatori, Time Attacks e varie altre modalità. Square Enix ha condiviso, tramite un post su Twitter, uno sguardo sulla modalità Gara personalizzabile:

La modalità Gara personalizzata in Chocobo GP ti consente di creare le tue gare personalizzando una serie di cose come la classe di razza, il tipo di magia disponibile, il livello di abilità della CPU e altro! Due giocatori possono condividere i controller e gareggiare insieme nella modalità Gara personalizzata. In arrivo su Nintendo Switch il 10 marzo.

Di seguito una panoramica delle caratteristiche che saranno presenti in Chocobo GP:

Chocobo GP sarà disponibile da 10 marzo 2022 su Nintendo Switch.

Custom Race mode in #ChocoboGP lets you create your own races by customizing a range of things like race class, type of magicite available, the CPU’s skill level & more!

Two players can share controllers & race together in Custom Race mode. Coming to Nintendo Switch March 10th! pic.twitter.com/uwcuSw43Gj

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) February 7, 2022