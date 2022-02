Apex Legends: dettagli sull’aggiornamento Defiance

Apex Legends Defiance (sito ufficiale) è in uscita oggi, 8 febbraio.

Con l’uscita della nuova stagione, Respawn Entertainment ha apportato modifiche all’abilità tattica di Caustic, Nox Gas Trap e all’abilità finale di Crypto, Drone EMP ed un nuovo hop-up, Kinetic Feeder.

L’aggiornamento Defiance di Apex Legends include anche miglioramenti per Mozambico, P2020 e RE-45 con il hop-up Hammerpoint Rounds.

Mad Maggie (per approfondire) è il nuovo personaggio giocabile di Apex Legends Defiance (per approfondire), in arrivo nella nuova stagione.

Gli aggiornamenti di Caustic e Crypto sono stati richiesti dai videogiocatori nei forum e negli stream ormai da tempo, quindi queste modifiche dovrebbero essere una piacevole notizia per molti giocatori di Apex Legends.

Le trappole a gas ora avranno punti salute, il che significa che possono essere distrutte da altri giocatori.

Questo aggiornamento soddisferà in particolare i giocatori che spesso si sono trovati sconfitti o intrappolati dall’abilità tattica di Caustic.

Il potenziamento Hammerpoint Rounds ora ha un effetto migliorato e molto più forte su Mozambico, P2020 e RE-45 aggiungendo il 35-50% di danni non schermati.

Con questo hop-up, le pistole si dimostreranno molto più potenti di prima.

Il nuovo hop-up, chiamato Kinetic Feeder, è per le armi Triple Take e Peacekeeper.

L’uso di questo hop-up riduce significativamente il tempo di strozzatura e ricarica automaticamente i round.