OlliOlli World Recensione: Roll7 raggiunge il Gnarvana

Da circa una decina d’anni Roll7 ha trovato un modo per rendere lo skate semplice da fruire in ambito videogiochi, semplice a primo impatto, sì, ma che richiede un alto tasso di tecnica tra le dita per il giocatore, qualora lo si volesse padroneggiare per bene; con OlliOlli World il concetto nato nel suo bozzolo nel 2014 è tornato oggi, nel 2022, come farfalla, più colorato e completo. Del resto le qualità le aveva percepite Private Division (sussidiaria di Take-Two specializzata negli indie), che ha portato a sé il team di sviluppo britannico, pubblicandolo e pubblicizzandolo, perché vale, e pure tanto: è il concetto di gioco, di divertimento più puro, di quelli che si ricordano con nostalgia degli anni passati, ma con il tocco attuale che ne esalta lo stile. Andiamo allora a vedere più nel dettaglio cosa ne pensiamo, nella versione testata su PlayStation 4.

OlliOlli World: la lunga strada per diventare Mago dello skate

L’isola di Ratlandia è un utopica terra dello skate, ed è dove si svolgono le avventure di OlliOlli World 2. Perché si, stiamo parlando di un titolo si skate, ma il nostro protagonista ha un compito di un rilievo fondamentale per una terra che vive di tavole di legno e rotelle: il suo è un vero e proprio viaggio alla ricerca della forza. Secondo la leggenda infatti, quest’isola è stata creata da 5 immortali divinità dello skate, ognuna a capo dei 5 diversi distretti che andremo a visitare, e ognuna che padroneggia il suo stile. Ascesi al Gnarvana, hanno aspettato che qualcuno riuscisse a padroneggiare tutti gli stili, una sorta di profeta su tavola, che qui nel gioco si traduce nel Mago dello Skate. Il loro compito è quello di mantenere l’equilibrio tra il Gnarvana e lo spirito dello skate stesso. L’attuale Maga sta però andando in pensione, e sta cercando qualcuno per sostituirla. Facile capire a chi spetterà il compito, no? La storia andrà avanti livello dopo livello, con il nostro protagonista che avrà l’aiuto della crew formata da dei simpatici amici: Suze, con la sua telecamere e il suo essere simpaticamente presuntuosa, Mike il tosto, un po’ ingenuotto che ma che vi darà filo da torcere con le sue sfide, il pauroso Dad e la stessa maga, Chiffon.

Ma all’atto pratico, come si diventa maghi dello skate? Chi ha conoscenza con i precedenti capitoli, non avrà tante difficoltà ad avere l’approccio giusto. Le meccaniche di base sono quelle. Questo nuovo capitolo del resto ha una parvenza di terza dimensione, ma il nostro simpatico skater si muove essenzialmente su una sola linea, come succedeva il passato, con la differenza che ora, in determinate circostanze, si avrà la possibilità di cambiare strada per andare su percorsi alternativi. Pad alla mano, sarà essenziale in primis il lavoro con le levette: i trick di base saranno semplici, fare ollie, kickflip e simili non saranno un problema, ma le cose semplici danno pochi punti, e in questo gioco di punti è importante farne tanti tanti. I trick avanzati, quelli speciali, i grind, grab, giri in aria di 360°… quelli potrebbero iniziare a crearvi qualche problema. Nell’introduzione ho provato a far capire di quanto il gioco sia fruibile, anche a chi non conosce il mondo dello skate, se non tramite ricordi di qualche videogame del passato: io sono uno di quelli. Non conosco la terminologia dello sport in questione, e il numero elevato di trick che si possono fare, nella mia testa, sono come messi alla rinfusa dentro una secchetta, che mettendo una mano dentro ne pesco uno casuale come fossero i numeri della tombola. All’inizio infatti qualcuno potrà andare avanti un po’ a tentoni, ma a poco a poco ci sarà modo per entrare più in confidenza con il vocabolario fornito da Roll7. E lì inizierà la vera sfida.

Paesaggi diversi, sfide diverse

Ma torniamo a Ratlandia, intesa come mappa. Abbiamo detto che ci sono 5 divinità, ognuna stabilita nel proprio distretto, che nel gioco si identifica con un bioma diverso. Ognuno di questi biomi vi darà quindi la possibilità di fare skate con sfondi ed elementi diversi. Dalle piscine con i gabbiani muscolosi di Sunshine Valley alle rane che cavalcano api nei boschi di Cloverbrook, i diversi ambienti faranno in modo che anche quello che si vede dietro sia sempre molto differenziato. E alcune situazioni vi strapperanno anche una risata. Oltretutto ogni “mondo” ha un buon numero di livelli, a cui si aggiungono anche stage segreti, sfide e avversari da battere, che rendono altissima la ri-giocabilità. In ogni livello, ad esempio, Mike il tosto richiederà tre sfide da superare, che vi daranno modo di mettervi alla prova, facendovi spulciare gli angoli più nascosti dello stage. Andare avanti nei livelli, superare sfide e punteggi vi permetterà di sbloccare tanti bei oggettini, di cui vi pareremo più sotto. Ricordiamo inoltre che per l’estate è prevista la prima espansione, con nuovi biomi, livelli, personaggi e funzioni, a cui se ne aggiungerà un’altra in autunno; questo per dimostrare anche l’impegno post-lancio del team per i giocatori.

Quando poi, crederete di essere diventati super fichi con lo skate e con i vostri trick, ci penseranno i risultati dei giocatori sparsi nella rete a farvi tornare con i piedi per terra (a meno che non siate voi quelli che fanno punteggi fuori scala!). Alla parte offline dell’avventura si va infatti ad aggiungere la componente online: alla fine di ogni livello potete infatti vedere i vari record stabiliti dai giocatori, e le prime volte viene naturale chiedersi come sia possibile raggiungere certi punteggi. Capirete presto che per diventare veri pro di OlliOlli World non bisogna mai rimanere fermi e agiati, ma fare sempre qualcosa, fare combo il più lunghe possibili, anche per l’intero livello. Il Gnarvana vi darà una mano in questo. Sbloccherete questa modalità una volta finito il primo bioma, e vi darà accesso a due modalità: il Portale vi permetterà di generare un livello casuale, scegliendo bioma, difficoltà e lunghezza, e avrete possibilità di testare un numero praticamente illimitato di livelli diversi con cui fare pratica. La Lega vi permetterà invece di competere nelle classifiche con gli altri giocatori sparsi nei server. Partendo da Bronzo III avrete la possibilità di scalare i ranghi in camere da 10 persone dove ci sono promozioni e retrocessioni. Guardando i replay di quelli che fanno i punteggi migliori, vi accorgerete di come funziona realmente questo gioco.

Per essere Maghi bisogna anche avere anche un grande stile

Ma uno dei punti di forza assoluti del gioco, che fanno andare avanti forse anche oltre il mero punteggio, è il vasto editor che Roll7 ha messo a disposizione ai giocatori. Da tempo ormai siamo entrati in una concezione per cui il nostro avatar è tutto, è la nostra rappresentazione nel mondo di gioco. Avere belle skin ci fa stare meglio. Se poi gli abiti sono fatti così bene, invogliare le persone ad ottenerle diventa ancora più facile. Già dall’inizio del gioco avrete un’ampia gamma di vestiti da scegliere, poi con le varie sfide e i livelli che supererete potrete attingere ad un numero sempre maggiore di magliette, cappelli, felpe, ginocchiere, completi da alieni. Perché insomma, per essere la guida di una terra di skater, bisogna anche avere lo stile giusto, il proprio stile. Il tutto con marche fittizie, ma che si fondono perfettamente con il gioco e con i biomi da cui arrivano.

Visivamente, OlliOlli World è un piacere per gli occhi. Il cambio di stile grafico, che pure partiva da un’ottima pixel art, ha fatto guadagnare punti alla serie di Roll7. Tutto sembra essere in ordine tra le palette di colori che inondano lo schermo. Il modo in cui sono fatti i personaggi non può che creare subito simpatia, conquistando l’occhio immediatamente. Il tutto si fonde alla perfezione con le basi strumentali dal beat elettronico (consiglio l’ascolto su Spotify). Unico lieve problema riscontrato: a volte il cambio della traccia musicale genera dei piccoli scatti, che in un gioco veloce come questo, può dare qualche grattacapo.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

OlliOlli World è un videogioco con la V maiuscola. Diverte, nel termine più puro, e che offre tante sfide diverse. Invoglia ad andare avanti migliorando il punteggio, ma anche andando ad aumentare il guardaroba nell’ampio editor per il proprio alter ego con tavola e rotelle. Per chi ama lo skate, per chi non fa skate, per chi ama videogiocare: una piccola perla che va veloce (perché all’inizio è lo stesso gioco che ce lo sottolinea), e noi siamo contenti di seguirla, per raggiungere il Gnarvana.