Apex Legends: l’ESRB ha classificato le versioni next-gen

Stiamo aspettando notizie sulle versioni native per PS5 e Xbox Series X/S di Apex Legends da quando sono state annunciate alla fine del 2020, ma i recenti sviluppi hanno suggerito che potremmo non dover aspettare a lungo. Come notato da Gematsu su Twitter, Apex Legends è stato recentemente valutato per PS5 e Xbox Series X/S sia a Taiwan che in Europa, il che potrebbe indicare che una rivelazione ufficiale seguita da una pronta uscita potrebbe essere dietro l’angolo.

Apex Legends è stato classificato per PS5 e Xbox Series X/S anche dall’ESRB, il che potrebbe significare che il suo debutto sulle console next-gen di Microsoft e Sony dovrebbe arrivare a breve.

Nel frattempo, la Stagione 12 del titolo è ora disponible, e porta con sé un sacco di novità, tra cui Mad Maggie, la nuova Leggenda. Il gioco è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e presto verrà lanciato anche per i dispositivi mobili.