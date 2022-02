Gwent: disponibile il Viaggio di Dandelion

CD Projekt RED ha annunciato oggi che l’ottava stagione del Viaggio è ora in corso in Gwent: The Witcher Card Game, con l’evento annuale dell’amore in arrivo per guadagnare ricompense ispirate a San Valentino. L’ultima stagione del Viaggio presenta oltre 100 livelli e più di 80 ricompense da sbloccare combattendo nelle modalità di gioco Standard, Stagionale e Draft di Gwent.

Per tutta la durata del Viaggio, i giocatori avranno anche l’opportunità di completare missioni settimanali per facilitare la loro progressione. Inoltre, ogni settimana verrà pubblicato un nuovo capitolo di una storia originale, con due personaggi del mondo di Witcher preferiti dai fan: il bardo Dandelion e la spia Dijkstra, che stringono un’alleanza tutt’altro che scontata.

Il Viaggio è gratuito per tutti tramite il suo livello base, con avatar, bordi, un titolo giocatore e punti premio ottenuti man mano che i giocatori raggiungono i vari traguardi di progressione. È inoltre disponibile un livello Premium a pagamento, che offre ancora più ricompense oltre a quelle presenti nel livello base, come: barili di carte, dorso delle carte, monete, brani musicali, nonché una skin leggendaria da leader neutrale di Dandelion. La stagione 8 del Viaggio inizia oggi e durerà tre mesi.

Lo studio ha anche annunciato che l’annuale evento di GWENT dedicato all’amore inizierà presto. Gratuita per tutti i giocatori, questa esperienza stagionale vedrà i giocatori allinearsi con una delle quattro parti, ognuna rappresentata da un personaggio del mondo di Witcher, quindi completare varie sfide per ottenere punti ricompensa e vanità uniche. Ad attendere i giocatori che completeranno le sfide di tutte le parti, ci sarà una ricompensa aggiuntiva, una skin speciale del leader di Regina Calanthe per la fazione dei Regni Settentrionali. L’evento dell’amore si svolgerà a partire dall’11 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022.