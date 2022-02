Nintendo Direct: annunciati data e orario

Nintendo ha recentemente annunciato delle novità importanti e succulente per i giocatori che stanno aspettando con forte trepidazione il prossimo Nintendo Direct, evento streaming nel quale vengono mostrati diversi aggiornamenti, gameplay e non solo, dei titoli della casa nipponica più attesi. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, Nintendo trasmetterà in streaming il Nintendo Direct mercoledì 9 febbraio, promettendo uno sguardo approfondito sui nuovi giochi per Switch in uscita nella prima metà del 2022.

L’evento di questo mercoledì inizierà alle ore 23:00 italiane e dovrebbe durare circa 40 minuti. La presentazione del Direct di febbraio sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Nintendo.

La prossima lineup di Nintendo per Switch include Kirby and the Forgotten Land, che uscirà il 25 marzo, e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che arriverà in primavera. (Nintendo pubblicherà anche Triangle Strategy di Square Enix il 4 marzo). Il resto della lineup Nintendo del 2022 include Bayonetta 3, Splatoon 3, e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma nessuno di questi giochi Nintendo haannunciato una data di uscita.

Naturalmente, Nintendo avrà probabilmente alcune sorprese in serbo per i fan. L’ultimo Nintendo Direct della compagnia, a settembre, ha offerto un primo sguardo al prossimo gioco di Kirby, una sbirciata al cast del film d’animazione di Mario. Insomma, sicuramente sarà un evento a cui non mancare.