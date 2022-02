Leggende Pokémon Arceus: annunciata l’avventura di ruolo da Need Games

Siamo affamati di storie che ci emozionino, che siano vissute con un controller in mano o lanciando dadi. È una frase in cui Need Games. Crede fortemente e può dire di aver trovato nei videogiochi Nintendo un’ispirazione perfetta per concretizzare questa visione sul potere delle storie.

Una frase che è servita anche ad annunciare l’esperienza condivisa al lancio di Bravely Default II per Nintendo Switch a febbraio 2021. Oggi, un anno dopo, Need Games torna a raccontare una nuova collaborazione speciale che unisce il Gioco di Ruolo da tavolo e il mondo dei videogiochi!

Ecco che, per celebrare lo storico lancio del titolo che ha acchiappato più preordini della storia di Pokémon ed è riuscito a vendere, solamente nella prima settimana di lancio, ben 6,5 milioni di copie in tutto il mondo, ovvero Leggende Pokémon: Arceus per la famiglia di console Nintendo Switch, Need Games si lancia in una nuova avventura!

RECLUTA, SCELGO TE! è uno scenario introduttivo gratuito in uscita oggi, martedì 8 febbraio, che unisce il nuovo titolo Pokémon e FABULA ULTIMA, il GdR da Tavolo ispirato ai tropi, ai temi e alle atmosfere dei più famosi JRPG che ci hanno fatto, e ci fanno, sognare! Un’avventura ambientata nell’universo di Leggende Pokémon: Arceus come ipotetico prequel delle imprese su Hisui di Luca e Luce, in cui i giocatori potranno vestire i panni di un gruppo di Reclute del Team Galassia alle prese con un’importante missione.

Domenica 20 febbraio invece ci sarà la possibilità di provarlo in prima persona in maniera completamente gratuita sul server Discord di Need Games! in un’intera giornata dedicata a Leggende Pokémon: Arceus e Fabula Ultima.