Scalebound: Platinum Games vuole far rinascere il gioco

Se vi ricordate Scalebound, allora saprete bene della sua storia. Annunciato il 2013 in sviluppo da parte di Platinum Games, il gioco prometteva grandi aspettative agli occhi dei fan, ma purtroppo, per una serie di problematiche infinite, non hanno fatto altro che cancellarlo il 2017 dando l’annuncio ufficiale, e da allora non è più stato lo stesso. Forse perché il gioco presentava elementi di gameplay davvero originali e pittoreschi, o semplicemente perché risultava troppo complicato per la tecnologia di quel tempo, c’è da pensare che un possibile ritorno del titolo sia più credibile di quanto uno si aspetterebbe, e oggi è infatti arrivata una notizia fantastica.

Stando ad un’intervista con IGN Japan, Atsushi Inaba, nonché presidente della compagnia, avrebbe lanciato un vero e proprio appello a Microsoft sulla rinascita del gioco, affermando:

“Kamiya parla sempre di Scalebound e non vedrebbe l’ora di riprendere i lavori sul progetto… e onestamente anche io. Non è un semplice proposito, ne voglio parlare direttamente con Microsoft e del resto non hanno molte possibilità per utilizzare quell’IP… Lancio un nuovo appello a Phil: facciamolo insieme!”

Questa è una diretta richiesta al colosso di Microsoft, eppure ci sono delle possibilità che abbocchi all’amo. Dal resto, in milioni attendevano l’arrivo di Scalebound, e il pensiero che possa tornare non farebbe altro che scatenare euforia di massa. In ogni caso, ci toccherà aspettare ulteriori conferme, ma vi consigliamo di rimanere sull’attenti nel caso l’accordo dovesse prendere forma. Perché siamo onesti, Scalebound su next gen farebbe davvero faville su ogni fronte.