Bandai Namco è interessata al Metaverso, è ufficiale

Il Metaverso è stato una delle parole d’ordine su cui molti nell’industria dei giochi (e in altri settori) si sono concentrati negli ultimi tempi, e sebbene ci sia scetticismo tra molti sulla fattibilità del concetto, alcune aziende sembrano investite nel fare in modo che qualcosa accada nel spazio, e Bandai Namco, a quanto pare, sta facendo una spinta per massimizzare il potenziale dell’idea su questa realtà alternativa. Non è un caso che sia anch’essa interessata al suo potenziale, considerando che molte altre compagnie stanno mostrando un particolare segno di attenzione e riguardo: segno che, in fondo in fondo, qualcuno vede grande guadagno e profitto a lungo termine.

Hanno intenzione di spendere ben 130 milioni di dollari come fondo iniziale per la loro personale IP del Metaverso, e in merito hanno dato un annuncio abbastanza pesante:

“Bandai Namco svilupperà un metaverso per ogni IP come nuovo framework per la connessione con i fan. In questo IP metaverso anticipiamo spazi virtuali che consentiranno ai clienti di godere di un’ampia gamma di intrattenimento su un asse IP, nonché strutture che sfruttano i punti di forza distintivi di Bandai Namco per fondere prodotti fisici e luoghi con elementi digitali. Puntiamo a strutture aperte che forniscano sedi per connessioni con e tra fan e partner commerciali. Attraverso l’IP Metaverse, stabiliremo comunità tra Bandai Namco e i fan, nonché tra i fan stessi. Attraverso queste comunità e questi contenuti, creeremo connessioni profonde, ampie e sfaccettate che continueranno per lunghi periodi di tempo e ci concentreremo sulla qualità di tali connessioni. In questo modo, lavoreremo per massimizzare il valore della PI nel medio-lungo termine”.

In poche parole, si buttano più agguerriti che mai. Cosa ne penseranno le aziende rivali di questa grande e ambiziosa idea? Non possiamo fare altro che scoprirlo in seguito, quando ci daranno notizie ufficiali.