The Sims 4: arriva l’aggiornamento Il Mio Matrimonio

A distanza di qualche giorno dall’ultimo grande aggiornamento di The Sims 4, sembra che adesso ne stia per atterrare uno nuovo. Questa volta, i ragazzi di The Sims Studio e Maxis si sono concentrati su un aspetto più simbolico e importante dei sims, ed è il matrimonio. Il nome stesso dell’aggiornamento è “Il Mio Matrimonio” in cui potrete customizzare la vostra personalissima cerimonia nuziale con il vostro amato come meglio volete. In questo update, avrete un’esperienza di matrimonio completamente personalizzabile che permette ai Simmers di celebrare l’amore a modo loro e di creare ricordi che dureranno tutta la vita. Il team di The Sims è impegnato a continuare a fornire contenuti significativi che rappresentino sempre di più delle vite dei nostri giocatori in modo autentico e rispettoso, e questo pacchetto di gioco offre ai giocatori la libertà di esplorare diverse opzioni per celebrare la storia d’amore unica dei loro Sim.

“Di’ “Lo voglio” al matrimonio dei sogni del tuo Sim con The Sims 4 Il Mio Matrimonio Game Pack, in uscita il 17 febbraio alle 19:00 CET. Scegli un Sim d’onore, poi preparati per un mondo di divertimento e organizzazione! C’è tanto da fare prima del gran giorno del tuo Sim. Visita i ritrovi, assaggia le torte e scegli i fiori perfetti! Ti aspettano inoltre eventi come cene di fidanzamento, cene prenuziali e addii al celibato/nubilato in grande stile. Con Il Mio Matrimonio non ti limiti a organizzare una festa, ma racconti una storia d’amore dettagliata che rispecchia i gusti dei tuoi Sims.”

Non perdetevi questo simpatico aggiornamento il 17 febbraio.