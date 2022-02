League of Legends: ecco i cambiamenti della patch 12.4

Oggi è martedì, e di conseguenza, Riot Games ci ha mostrato i cambiamenti che verranno inseriti nella patch 12.4 di League of Legends. Ricordate che la lista contiene solamente cosa verrà di fatto aggiornato, ma per vedere i numeri effettivi dovremo attendere domani. In ogni caso, la lista sembra promettente, quindi vediamo in ordine tutti i cambiamenti:

Nerf: i campioni che verranno nerfati sono Zeri, Dr. Mundo, Veigar, Blitzcrank, Qiyana, Nunu e Willump e Master Yi. Sebbene alcuni di questi campioni siano una scelta particolare, altri come Zeri stanno terrorizzando la Landa degli Evocatori da un po’ di tempo, quindi è giusto abbassare il loro potenziale in vista di futuri aggiornamenti.

Buff: i campioni che riceveranno buff sono Aatrox, Ashe, Illaoi, Lucian, Amumu, Sett, Rumble, Kalista, Xayha, Neeko e Nami. Alcuni campioni non si trovavano nel migliore degli spot ( stiamo guardando te, Kalista ), mentre altri hanno bisogno di una piccola spinta per essere più forti di prima. In particolare, Aatrox, Illaoi e Sett sono una conseguenza del rework agli oggetti da combattente avvenuto in questa patch, e si sono rivelati più deboli del solito.

), mentre altri hanno bisogno di una piccola spinta per essere più forti di prima. In particolare, Aatrox, Illaoi e Sett sono una conseguenza del rework agli oggetti da combattente avvenuto in questa patch, e si sono rivelati più deboli del solito. C’è solo un aggiornamento dedicato agli oggetti, e se siete stati attenti al meta attualmente, saprete che è mirato al Vantaggio del Mago Ladro nella corsia superiore. Janna, Karma e anche Rakan addirittura stanno trovando successo con una nuova strategia coreana (ovviamente sono i coreani quelli che creano problemi) che da molti è considerata orribile e scoraggiante da trovarsi contro. Riot farà qualcosa legato all’oggetto per impedire che questa strategia continui a ripetersi, ma non abbiamo idea di cosa faranno nello specifico.

Questo è tutto, ma dobbiamo precisare che la patch 12.4 vedrà l’introduzione di Renata Glasc su League of Legends, il nuovo campione da supporto incantatore che stravolgerà tutto con il suo kit stravagante. Ci vediamo domani quando vi daremo i numeri specifici dei cambiamenti.